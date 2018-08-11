Александр Малинин перепел собственную песню 

Певец Александр Малинин записал ремейк своей же композиции "О любви иногда говорят…".
Автором слов и музыки стали Михаил Гуцериев и Андрей Ктитарев.
Песня была впервые записана еще в 2013 году и с тех пор часто исполнялась на живых выступлениях артиста.
Юбилейный вечер Михала Гуцериева в Кремле не стал исключением — Малинин спел песню и там. Артист рассказал об идее клипа на эту композицию и немедленно решил воплотить задуманное в жизнь.
Режиссером видеоклипа на песню стал Владимир Янковский, племянник Олега Янковского.
Полная версия клипа уже доступна на Youtube.