Ещё
Александр Малинин перепел собственную песню
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Александр Малинин перепел собственную песню 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Кадр из клипа на песню "О любви иногда говорят..."
Певец Александр Малинин записал ремейк своей же композиции "О любви иногда говорят…".
Автором слов и музыки стали Михаил Гуцериев и Андрей Ктитарев.
Песня была впервые записана еще в 2013 году и с тех пор часто исполнялась на живых выступлениях артиста.
Юбилейный вечер Михала Гуцериева в Кремле не стал исключением — Малинин спел песню и там. Артист рассказал об идее клипа на эту композицию и немедленно решил воплотить задуманное в жизнь.
Режиссером видеоклипа на песню стал Владимир Янковский, племянник Олега Янковского.
Полная версия клипа уже доступна на Youtube.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино47
Тайные смыслы советских мультиков44
Самые ненавистные кинозлодеи7
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом2
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас15
Видео
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение