Александр Малинин перепел собственную песню

Фото: Кадр из клипа на песню "О любви иногда говорят..."

Певец Александр Малинин записал ремейк своей же композиции "О любви иногда говорят…".

Автором слов и музыки стали Михаил Гуцериев и Андрей Ктитарев.

Песня была впервые записана еще в 2013 году и с тех пор часто исполнялась на живых выступлениях артиста.

Юбилейный вечер Михала Гуцериева в Кремле не стал исключением — Малинин спел песню и там. Артист рассказал об идее клипа на эту композицию и немедленно решил воплотить задуманное в жизнь.

Полная версия клипа уже доступна на Youtube.