Вадим Самойлов рассказал, чем «НАШИ в городе» лучше «НАШЕСТВИЯ»

Музыкант поздравил «НАШЕ Радио» с 20-летием вместе с многотысячной толпой на Васильевском спуске.

В беседе со спецкором НСН Вадим Самойлов отметил, что на концерте «НАШИ в городе» музыкантам удается не только порадовать слушателей «НАШЕго Радио» любимыми хитами, но и познакомиться с новой публикой.

«Здесь все немножко по-другому, чем, например, на «Нашествии», потому что на «Нашествии» публика приходит искушенная, слушающая «НАШЕ Радио». Здесь будет просто много москвичей, которые заглянули на огонек. Для меня это всегда общение с новым зрителем, а я это обожаю делать. Мне нравится выступать для новых людей, заново как бы дотрагиваться до сердца, устанавливать этот творческий коннект. У меня руки чешутся, сердце горит», — поделился музыкант.