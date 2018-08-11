Ещё
Вадим Самойлов рассказал, чем «НАШИ в городе» лучше «НАШЕСТВИЯ»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Вадим Самойлов рассказал, чем «НАШИ в городе» лучше «НАШЕСТВИЯ» 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Музыкант поздравил «НАШЕ Радио» с 20-летием вместе с многотысячной толпой на Васильевском спуске.
Неделю спустя после 19-го по счету «НАШЕСТВИЯ», радиостанция «НАШЕ Радио» устроила грандиозный концерт «НАШИ в городе» в центре Москвы в честь своего 20-летия. Для многотысячной толпы в течения дня выступают как легендарные артисты «НАШЕго радио», так и молодые группы. В их числе «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!».
В беседе со спецкором НСН Вадим Самойлов отметил, что на концерте «НАШИ в городе» музыкантам удается не только порадовать слушателей «НАШЕго Радио» любимыми хитами, но и познакомиться с новой публикой.
«Здесь все немножко по-другому, чем, например, на «Нашествии», потому что на «Нашествии» публика приходит искушенная, слушающая «НАШЕ Радио». Здесь будет просто много москвичей, которые заглянули на огонек. Для меня это всегда общение с новым зрителем, а я это обожаю делать. Мне нравится выступать для новых людей, заново как бы дотрагиваться до сердца, устанавливать этот творческий коннект. У меня руки чешутся, сердце горит», — поделился музыкант.
Ранее в эфире НСН Сергей Галанин из группы «Серьга» позвал всех, кто еще не успел присоединиться к празднику «НАШЕго Радио», прогуляться по Красной площади под хорошую музыку. Концерт «НАШИ в городе» идет до 22:00, вход свободный. Для переживших «НАШЕСТВИЕ» приготовлена отдельная фан-зона, пригласительные можно получить на сайте www.nashe.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Песни Высоцкого Zdob Si Zdub исполняют на молдавском Покровский: После концертов «Ногу свело!» я кусаю домашних Умер бас-гитарист «Кино», снявшийся в «АССЕ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино47
Тайные смыслы советских мультиков44
Самые ненавистные кинозлодеи7
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом2
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас15
Видео
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение