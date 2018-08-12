Новый альбом Ники Минаж

Американская певица Ники Минаж (Nicki Minaj) вновь удивила своих поклонников, выпустив свой музыкальный альбом «Queen» раньше, чем это было запланировано на целых 7 дней. Альбом состоит из 19 песен, к слову, некоторые из них уже были представлены ранее, но большинство поклонники Ники услышали впервые.

Стоит отметить, что в альбом также вошли треки, исполненные Минаж вместе со знаменитыми коллегами. Среди них — Eminem , Lil Wayne, Ariana Grande, Weeknd и Future.

Кстати, Ариана Гранде поддержала подругу, написав несколько дней назад в свой Twitter:«Я люблю эту женщину. Не могу дождаться, когда поклонники услышат эту тяжелую работу. Вы, ребята, будете очень счастливы. Доверьтесь. Это всё, что я скажу».

А вы уже послушали новый альбом Ники Минаж? Как вам?