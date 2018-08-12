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The Weeknd снова посвятил песню Селене Гомес
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The Weeknd снова посвятил песню Селене Гомес 

Popcake.tv 12 августа 2018
Фото: Popcake.tv
В четверг Ники Минаж (Nicki Minaj) и певец The Weeknd выпустили совместный трэк «Thought I love you». Уже сегодня его бурно обсуждают в сети. Поклонников смутили многие строчки, посвящённые кому с явной обидой и нелюбовью. Поскольку написал песню The Weeknd, то и вопросы к нему.
Правда, поклонники уже все решили: гневные слова посвящены Селена Гомес (Selena Gomez) — бывшей возлюбленной певца.
«Честно, я думаю это дерьмо волнует тебя, вместо той драмы, которую ты начала. Ты играла в жертву каждый день. Но однажды это дерьмо вернётся. И ты столкнёшься с этим дважды», — поётся в песне
В песне идёт речь о запутанных отношениях, когда человек, в которого был влюблён, изменился и уже не кажется таким, каким был раньше.
«Неисправность твоей любви. Ты запутала ее. Бросила. Но я свою не потерял», — поёт певец
Таким образом певец намекает, что отношениям не суждено вернуться. Любовь уже разбита.
Поклонники, конечно, уважают творчество своего кумира, но призывают его уже переключиться на нечто более позитивное, ведь это уже вторая песня о несчастной любви с Селеной.
«Окей, я люблю и уважаю The Weeknd, но в последнее время его песни все чаще затрагивают Селену Гомес. Он может оставить ее в покое и не быть таким чувствительным?», — пишет одна из поклонниц
Возможно, эта песня последняя из посвящённых мисс Гомес, ведь сейчас The Weeknd счастлив с моделью Беллой Хадид (Bella Hadid). Интересно, когда будет песня про неё?
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