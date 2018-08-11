Анна Семенович рассказала, как научилась петь

Семенович нет музыкального образования, но за годы работы в группе она поняла, что важно постоянно тренировать связки. Анна занимается вокалом 15 лет, не забывая постоянно посещать уроки в свободное время.

Петь Анна мечтала с самого детства, а начинала свою карьеру в обычном караоке. Потом девушку пригласили в группу «Блестящие». Семенович уверена, что люди, которые любят петь и хотят покорять знакомых, соперников в караоке и просто случайных слушателей силой и красотой голоса, обязательно должны заниматься вокалом с профессиональным педагогом. Он поможет поставить голос, подобрать хороший репертуар и расскажет обо всех нюансах пения.