Ещё
Анна Семенович рассказала, как научилась петь
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Шпион, который меня кинул
Боевик, Комедия
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Анна Семенович рассказала, как научилась петь 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
У Семенович нет музыкального образования, но за годы работы в группе она поняла, что важно постоянно тренировать связки. Анна занимается вокалом 15 лет, не забывая постоянно посещать уроки в свободное время.
Петь Анна мечтала с самого детства, а начинала свою карьеру в обычном караоке. Потом девушку пригласили в группу «Блестящие». Семенович уверена, что люди, которые любят петь и хотят покорять знакомых, соперников в караоке и просто случайных слушателей силой и красотой голоса, обязательно должны заниматься вокалом с профессиональным педагогом. Он поможет поставить голос, подобрать хороший репертуар и расскажет обо всех нюансах пения.
Russianshowbiz.info: последние новости
Роберт Паттинсон встречается с бывшей Брэдли Купера Дочь Пугачевой и Галкина покорила Юрмалу Анастасия Макеева призналась, что давно не ночует дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино49
Тайные смыслы советских мультиков
Самые ненавистные кинозлодеи7
Калкин отказался от роли в «Теории большого взрыва»1
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом2
Видео
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение