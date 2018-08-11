Скляр раскрыл особый смысл концерта «НАШИ в городе» на Красной площади

Артист Александр Ф. Скляр , выступающий с группой «Ва-Банкъ», рассказал, что на концерте у стен Кремля музыканты получают возможность транслировать своим слушателям особый смысл, передает НСН.

В субботу, 11 августа в самом сердце столицы радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие.

"Выступление на Красной площади — это всегда особый случай для артиста, потому что это сердце нашей Родины, это место сакральное и это то место, где звучать и что-то транслировать от себя получается с каким-то особенным смыслом", — рассказал Скляр.