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Скляр раскрыл особый смысл концерта «НАШИ в городе» на Красной площади
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Скляр раскрыл особый смысл концерта «НАШИ в городе» на Красной площади 

Газета.Ru 1 час назад
Артист Александр Ф. Скляр, выступающий с группой «Ва-Банкъ», рассказал, что на концерте у стен Кремля музыканты получают возможность транслировать своим слушателям особый смысл, передает НСН.
В субботу, 11 августа в самом сердце столицы радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие.
"Выступление на Красной площади — это всегда особый случай для артиста, потому что это сердце нашей Родины, это место сакральное и это то место, где звучать и что-то транслировать от себя получается с каким-то особенным смыслом", — рассказал Скляр.
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