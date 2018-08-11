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В ЛНР около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей
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В ЛНР около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей в Луганске, в котором приняли участие Вахтанг, Влад Топалов и 5sta Family, сообщила журналистам представитель министерства культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Екатерина Иваненко.
"Сегодня отмечается двойной праздник — День строителя и День физкультурника. Наши любимые артисты, звезды приехали, чтобы поздравить нас. На концерт пришли около 10 тысяч человек. Радует, что здесь сегодня приблизительно 200 человек с подконтрольных Киеву территорий Луганщины. Это праздник для всех", — отметила Иваненко.
Российский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018
Концерт открыл российский битбоксер Вахтанг Каландадзе, более известный как Вахтанг. Артист исполнил битбокс-композиции и ряд хитов. Экс-солист группы Smash Влад Топалов исполнил свои известные композиции «Вечер цвета летнего дождя», «Не вернуться», «Я еду домой» и другие. Солисты группы 5sta Family Василий Косинский и Валерий Ефремов перед выступлением рассказали журналистам, чего ожидают от концерта.
"Мы ожидаем энергетический шквал и очень интенсивный энергообмен. Надеемся, что первый раз мы запомним надолго и сохраним его в сердце", — сказали участники группы.
Музыкальный концерт в Луганске. 11.08.2018
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