В ЛНР около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей

"Сегодня отмечается двойной праздник — День строителя и День физкультурника. Наши любимые артисты, звезды приехали, чтобы поздравить нас. На концерт пришли около 10 тысяч человек. Радует, что здесь сегодня приблизительно 200 человек с подконтрольных Киеву территорий Луганщины. Это праздник для всех", — отметила Иваненко.

Российский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018

Концерт открыл российский битбоксер Вахтанг Каландадзе, более известный как Вахтанг. Артист исполнил битбокс-композиции и ряд хитов. Экс-солист группы Smash Влад Топалов исполнил свои известные композиции «Вечер цвета летнего дождя», «Не вернуться», «Я еду домой» и другие. Солисты группы 5sta Family Василий Косинский и Валерий Ефремов перед выступлением рассказали журналистам, чего ожидают от концерта.

"Мы ожидаем энергетический шквал и очень интенсивный энергообмен. Надеемся, что первый раз мы запомним надолго и сохраним его в сердце", — сказали участники группы.

Музыкальный концерт в Луганске. 11.08.2018