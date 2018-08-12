Самые нашумевшие клипы недели: Terry и DanyMuse зажигают в компьютерной игре, а T-Fest не хочет слышать разговоры про любовь

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После записи партии для трека «Ракета» вместе с Тимати и другими артистами лейбла Terry выпустил клип на песню «#ЭТОМОЁ Поколение», записанную с DanyMuse. Работа «#ЭТОМОЁ Поколение» стала дебютом DanyMuse. «Респект», «Жгут», «Terry опять стрельнул новым хитом», — комментируют клип в социальных сетях.

Светлана Лобода представила новый клип на композицию SuperSTAR. Ролик уже успел набрать более пяти миллионов просмотров. Режиссером нового клипа стала Нателла Крапивина , которая снимала и предыдущие ролики для проекта Loboda. Съемки проходили в США.

— прокомментировала певица.

Артист лейбла Gazgolder рэпер T-Fest выпустил клип на трек «Окно», вошедший в его последний альбом «Иностранец». Режиссером видео выступил Ян Боханович, ранее работавший с LʼOne, Мотом и Скриптонитом. В клипе рэпер зачитывает трек на вокзале, на прибрежной стройке, в автомобиле и в ресторане на свидании.

Неожиданно и безо всяких анонсов L'Оne презентовал клип на песню «Медленно». Новая композиция — это философские размышления о возрасте, отцовстве, друзьях и других важных аспектах жизни. «Как же это прекрасно, „Старый, добрый Л. Спасибо тебе“, „Трек прямо под настроение“, — комментируют в Сети. Режиссером клипа также выступил Ян Боханович.

Новый клип на песню EMIN'а „Сердце пополам“ рассказывает волнительную историю борьбы EMIN'а и непобедимого Хосе за сердце роковой красотки. Хосе не намерен уступать противнику. Вдребезги бьются бокалы и бутылки — напряжение растет с каждой минутой. Игра в дартс, бильярд и армрестлинг превращаются в настоящую войну между харизматичными соперниками.

У HammAli & Navai из Азербайджана вышел клип на главный хит всех вечеринок этого лета „Пустите меня на танцпол“. Режиссером ролика стал Дмитрий Ицков , работавший с Мальбэком и Сюзанной над „Стильным битом“. По сюжету главные герои, дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова, пытаются попасть на вечеринку, чтобы просто расслабиться и хорошо провести время у бассейна. Ролик получился жизнерадостным и расслабленным.

Рэп-исполнитель Макс Корж выпустил клип на один из своих хитов „Горы по колено“. Съемки велись на Камчатке. По сюжету молодой человек узнает о беременности своей девушки и сбегает с друзьями. Параллельно с живописными пейзажами показывают переживания парня, а разобраться с ними ему помогает Макс.

Рэпер Мирон Федоров , более известный под творческим псевдонимом Оксимирон, вместе с восемью другими рэп-исполнителями записал новую песню под названием Konstrukt. Появившиеся в клипе исполнители являются частью лейбла Booking Machine, возглавляемого Оксимироном. Каждому из артистов достались отдельные ролики, встроенные в общую канву по смыслу.

Трэвис Скотт представил новый клип Stop Trying to Be God, в котором одна из ролей досталась его девушке Кайли Дженнер. Она несколько раз появляется в клипе, а в финале позирует в образе золотой богини с ягненком на руках.

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Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru Фото: кадры из клипа