Почему все смеются над Трэвисом Скоттом? Даже мем придумали!

Трэвис Скотт (26) и Кайли Дженнер (21) сейчас на волне популярности: сначала они вместе появились на обложке GQ и впервые рассказали о своих отношениях, затем Кайли попала на обложку Forbes , как одна из самых молодых миллиардерш в истории, а Трэвис выпустил очень крутой альбом Astroworld.

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Кстати, об альбоме: назван он в честь парка развлечений в Хьюстоне. А треки в альбоме — как разные аттракционы, на которых с тобой прокатятся Дрейк (31), Juice WRlD (19), Фрэнк Оушен (30) и даже Стиви Уандер (68)!

Правда, все же фанаты нашли к чему придраться. Всех так рассмешила голова Трэвиса на обложке альбома, что из неё сделали мем: теперь ее фотошопят ко всему, начиная от пещеры из мультика «Алладин», заканчивая местом среди президентов США на горе Рашмор. Собрали самое смешное!

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-vse-smeyutsya-nad-trevisom-skottom-dazhe-mem-pridumali/