Самые долгожданные концерты в Москве

На музыке этих исполнителей вырастали целые поколения. Во второй половине года в Москву приедут музыканты с мировым именем: от легенд рока до молодых коллективов. News.ru узнал, на чьи выступления можно попасть в столице до конца 2018 года.

Imagine Dragons, 29 августа

Американская инди-рок-группа выступит на Большой спортивной арене стадиона «Лужники» в Москве.

Коллектив образовался в 2008 году в Лас-Вегасе, однако прославились музыканты после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions осенью 2012 года. С тех пор они пожинают плоды популярности: журнал Billboard назвал их самыми яркими восходящими звёздами 2013 года, а Rolling Stone выделил их сингл «Radioactive» как самый главный рок-хит года.

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс , 31 августа

Стоящий у истоков легендарной группы музыкант приедет в Россию с грандиозным шоу. Выступление в «Олимпийском» обещает стать настоящей феерией. В лучших традициях Pink Floyd концерт будет сопровождаться аудио-визуальным перфомансом, который создадут десятки мощнейших проекторов и система квадрафонического звука.

Отец-основатель группы приедет в Москву в рамках своего мирового турне «Us + Them». Это название — прямая отсылка к песне из альбома The Dark Side of the Moon 1973 года. По словам Роджера, 80% песен, которые он исполнит на концерте, составят старые композиции.

«Обещаю, будет так же круто, как и раньше», — резюмировал музыкант.

Scooter, 2 ноября

Участники коллектива регулярно дают концерты в столице. Поговаривают, что в 2015 году солист Эйч Пи Бакстер закрутил роман с 19-летней поклонницей. Юную Лизу музыкант заметил в толпе поклонниц и пригласил девушку на ужин.

По его словам, в Лизе его привлекла невероятная энергетика и загадочный взгляд. После этого Бакстер уехал в Берлин, а девушка осталась в Москве доучиваться в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Three Days Grace, 4 ноября

Канадская рок-группа возвращается в Москву с презентацией своего нового альбом «Outsider». Как и Scooter, музыканты выступят на Adrenaline Stadium.

Группа появилась в 1992 году под названием Groundswell, позже название сменилось на Three Days Grace. Оно может быть связано с количеством участников в группе, однако вокалист Адам Гонтье вкладывает в него свой смысл.

«Это время, чтобы оплатить долг. Если бы у вас было три дня, чтобы изменить что-то в вашей жизни, смогли бы вы сделать это за три дня?», — сказал музыкант.

Группа многократно награждалась за композиции, которые потом стали на слуху. Среди них — «I Hate Everything About You», «Animal I Have Become», «Never Too Late» и другие.

Экс-солистка финской метал-группы Nightwish продолжает собирать огромные залы по всему миру. На этот раз она выступит на сцене Светлановского зала Московского Международного Дома Музыки. Певица пообещала поклонникам грандиозный сюрприз.

Помимо своих обычных песен, Тарья исполнит знаменитые рождественские композиции в своей фирменной готической обработке. Обладательница магического голоса устроит вечер «в стиле фильмов Тима Бёртона » и расскажет о необычном настроении, которое возникает у неё в канун Рождества.

Этот праздник традиционно ассоциируется у людей с Сантой, колокольчиками и весельем, однако для солистки Nightwish Рождество — совсем другое.

«Я родилась в Финляндии, и у нас Рождество воспринимается как что-то более спокойное и умиротворённое, волшебное и можно даже сказать мистическое», — призналась Турунен.