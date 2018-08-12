Нижегородцы делятся впечатлениями об «Alfa Future People»: свето-звуковая вакханалия 

Нижегородцы делятся впечатлениями об «Alfa Future People»: свето-звуковая вакханалияФестиваль электронной музыки Alfa Future People, который традиционно проходит в Нижегородской области, в этом году собрал множество фанатов. По предварительным подсчетам — более 50 тысяч человек. Нижегородцы, впечатлившиеся «музыкой технологий», выкладывают в социальные сети фотографии и видео. Наш фоторепортаж — о том, как живет AFP «здесь и сейчас».
На AFP приехали и многие известные личности. Среди прочих селебритиз нижегородцы заметили Наталью Ветлицкую: по словам тех, кто ее видел, Наталья выглядит потрясающе — так, словно с момента выхода ее самой знаменитой песни «Посмотри в глаза» прошла максимум неделя. Помимо звезд шоу-бизнеса на фестивале были и известные персоны из мира финансов, политики, спорта и т.д. А на открытие фестиваля приезжал руководитель региона Глеб Никитин. И еще несколько фотографий и видео с фестиваля
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