Земфира припомнила на своем последнем концерте случай 10‐летней давности в Сочи

Российская рок‐певица Земфира перед началом своего последнего концерта вспомнила случай, который произошел с ней 10 лет назад на выступлении в Сочи. Об этом сообщило издание VistaNews.

Исполнительница рассказала, что в 2008 году во время ее концерта в зале неожиданно потух свет. У организаторов не было запасных генераторов, поэтому певица выступала в полной темноте. Кроме того, ей пришлось исполнять композиции перед большой толпой зрителей без микрофона. Земфира очень расстроилась из-за этой ситуации. Тогда она пообещала, что больше не приедет с концертом в Сочи.

Однако спустя 10 лет исполнительница решила вернуться в город-курорт. 11 августа она выступила на фестивале на курорте «Роза Хутор» в горах Сочи на высоте 1600 метров над уровнем моря. Мероприятие организаторы посвятили вопросам экологии.

Земфира предложила всем отдыхающим в полной мере насладиться ее выступлением. В ближайшее время певица больше не планирует давать концерты.