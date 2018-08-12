Земфира припомнила Сочи выключенный на концерте свет

Земфира приняла участие в фестивале LiveFest, который на этот раз проводился в Сочинских горах на высоте 1600 метров. «У меня с Сочи своя, особенная история, — заявила певица, выйдя перед публикой. — Но я очень рада встрече». Дело в том, что во время ее выступления в 2008 году в Сочи внезапно вырубился свет. Запасных генераторов у организаторов мероприятия не нашлось. Земфире пришлось работать в полной темноте, с незвучащими инструментами без микрофона. Тогда она очень расстроилась и призналась журналистам, что ноги ее здесь больше не будет.

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