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Земфира припомнила Сочи выключенный на концерте свет
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Земфира припомнила Сочи выключенный на концерте свет 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Земфира приняла участие в фестивале LiveFest, который на этот раз проводился в Сочинских горах на высоте 1600 метров. «У меня с Сочи своя, особенная история, — заявила певица, выйдя перед публикой. — Но я очень рада встрече». Дело в том, что во время ее выступления в 2008 году в Сочи внезапно вырубился свет. Запасных генераторов у организаторов мероприятия не нашлось. Земфире пришлось работать в полной темноте, с незвучащими инструментами без микрофона. Тогда она очень расстроилась и призналась журналистам, что ноги ее здесь больше не будет.
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Рената Литвинова и Земфира роскошно проводят время в Санкт-ПетербургеВ рамках Fan Fest FIFA 2018 в северной столице прошел концерт певицы, после которого она вместе с подругой осталась в городе. Как видим, вернулась, но неприятный осадок все же остался. На этот раз все прошло отлично, были и свет, и звук, и соответствующая атмосфера. В процессе выступления, которое прошло на ура, артистка сообщила: «Сегодня мой последний концерт в обозримом будущем. Давайте насладимся — и вы, и я».
Напомним, Земфира давно не ездит в гастрольные туры и не выпускает новых альбомов, периодически участвуя только в фестивалях, — пишет kp.ru.
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