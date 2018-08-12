Основанная военнослужащими рок-группа «Элементал» за год успешных выступлений стала одной из популярных групп Приамурья в рок-музыке

Инициаторами создания группы явились старший лейтенант Станислав Пороло — командир взвода мотострелкового соединения ВВО и майор запаса Юрий Кравченко

Основанная военнослужащими рок-группа «Элементал» за год успешных выступлений стала одной из популярных групп Приамурья. Группа со своей программой песен стала главных дебютом года в рок-музыке Амурской области и всего Дальнего Востока.

Музыканты стали одними из главных гостей на состоявшемся недавно рок-фестивале в г. Завитинск. Ровно год назад на той же сцене коллектив вышел первый раз на сцену в составе новой группы.

«Элементал» провел уже десятки выступлений, в том числе в ходе благотворительного концерта в поддержку строительства ФОК им. Героя России Сергея Солнечникова в г. Белогорск. Музыканты активно развиваются, готовясь к выступлениям в свободное от службы время.