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Основанная военнослужащими рок-группа «Элементал» за год успешных выступлений стала одной из популярных групп Приамурья в рок-музыке
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Основанная военнослужащими рок-группа «Элементал» за год успешных выступлений стала одной из популярных групп Приамурья в рок-музыке 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Инициаторами создания группы явились старший лейтенант Станислав Пороло — командир взвода мотострелкового соединения ВВО и майор запаса Юрий Кравченко.
Основанная военнослужащими рок-группа «Элементал» за год успешных выступлений стала одной из популярных групп Приамурья. Группа со своей программой песен стала главных дебютом года в рок-музыке Амурской области и всего Дальнего Востока.
Музыканты стали одними из главных гостей на состоявшемся недавно рок-фестивале в г. Завитинск. Ровно год назад на той же сцене коллектив вышел первый раз на сцену в составе новой группы.
«Элементал» провел уже десятки выступлений, в том числе в ходе благотворительного концерта в поддержку строительства ФОК им. Героя России Сергея Солнечникова в г. Белогорск. Музыканты активно развиваются, готовясь к выступлениям в свободное от службы время.
Инициаторами создания группы явились старший лейтенант Станислав Пороло — командир взвода мотострелкового соединения ВВО и майор запаса Юрий Кравченко. В репертуар группы входят песни Виктора Цоя, группы «Анимация», «Чайф» и других популярных рок-исполнителей. Большинство песен носят патриотический характер и призывают к защите Отечества.
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