LiveFest Summer: Музыка и связь на высоте 

15 августа 2018 года. Сочи. В минувшее воскресенье на высоте 1600 метров на Розе Хутор в Сочи прошел фестиваль LiveFest Summer. Журналисты юга России насладились выступлениями Монеточки, Pompeya, Therr Maitz, Дельфина и Земфиры и оценили качество мобильного интернета. Больше всего откликов в социальных сетях и мессенджерах нашли выступления Дельфина и Земфиры. И даже в момент, когда площадка наполнилась смартфонами с включенными прямыми эфирами, скорость мобильного интернета «МегаФона» составляла 13-15 Мбит/с на абонента. «МегаФон регулярно поддерживает крупные спортивные и музыкальные события. У нас огромный опыт и эффективно спланированная инфраструктура связи, которые позволяют абонентам пользоваться связью и скоростным мобильным интернетом в часы пиковых нагрузок без потери в качестве. При подготовке сети к LiveFest мы учитывали главную особенность поведения гостей — зрители создают собственный контент на своих гаджетах и выкладывают в сеть. Таким образом, исходящий трафик в разы превышает входящий, — комментирует Игорь Ионов, директор Сочинского регионального отделения „МегаФона“. — Именно поэтому, для фестиваля LiveFest мы добавили мощности в 4 G и организовали усиленный мониторинг оборудования для возможности оперативного управления сетью. Как результат — сеть отработала на „отлично“ и абоненты могли комфортно делиться файлами и вести собственные трансляции». Всего же абоненты «МегаФона» сгенерировали 473 Гб интернет-трафика и проговорили 19679 минут. По результатам замеров скорости доступа в интернет российскими пользователями через приложение Speedtest® от Ookla за первый-второй квартал 2018 года, «МегаФон» показал самые высокие скорости в Адлере и Сочи среди всех мобильных операторов. Средняя скорость загрузки данных на устройство в Адлере составила — 33,47 Мбит/с, в Сочи — 27 Мбит/с, по России — 21,79 Мбит/с. В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные 7,938,982 тестов скорости через сети всех операторов с 1 455 991 устройства с поддержкой LTE.