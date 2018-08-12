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Сегодня родились Леонид Сметанников и Виктория Бородянская
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Сегодня родились Леонид Сметанников и Виктория Бородянская 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
12 августа отмечает 75-летний юбилей Леонид Сметанников. Народный артист СССР, почетный гражданин Саратова, профессор Саратовской государственной консерватории, солист Академического театра оперы и балета. С детства занимался пением. В юношестве пел во взрослом академическом хоре заводского Дворца культуры. В 1962 году приехал в Днепропетровск, поступил в музыкальное училище, подрабатывал радистом-осветителем во Дворце Культуры. В 1966 году приехал в Саратов. В 1971 году поступил в Саратовскую консерваторию в класс Александра Быстрова. 8 декабря 1968 года получил приглашение в Саратовский театр оперы и балета, где стал солистом и уже через год исполнил первую партию (Елецкий в «Пиковой даме» П. И. Чайковского). Систематически выступал с концертами. Первый сольный концерт состоялся весной 1970 года и включал в себя арии, романсы, песни. Весной 1971 года вместе с лучшими артистами оперного театра исполнил несколько произведений по Центральному телевидению. В 1973 году стал лауреатом сразу нескольких конкурсов и фестивалей: Всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей советской песни (Минск), Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Берлин), VI Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки (Кишинёв). Был первым исполнителем песни «День Победы». Исполнил её на передаче «Голубой огонёк» в канун 9 мая 1975 года. В 1977 году был приглашен в Саратовскую консерваторию в качестве преподавателя кафедры сольного пения. В 1989 году утверждён в звании профессора. Заведующий кафедрой академического пения.
Также сегодня родилась Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская. Эту должность она занимает с ноября 2017 года. До этого была заместителем министра молодежной политики, спорта и туризма.
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