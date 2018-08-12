Жить без музыки нельзя

Сегодня героем нашей постоянной рубрики стал юный талантливый музыкант — 15-летний незрячий пианист Евгений Николаев

— Музыка — это смысл моей жизни. Я не могу представить свою жизнь без нее.

— Незрячесть нисколько не мешает мне творить.

— Я не только играю, но и сочиняю музыку. Я пишу фортепьянные циклы: токкаты, прелюдии (одна из последних — «Посвящение Скрябину»), рапсодии.

— С радостью приму предложение пианиста Дениса Мацуева выступить в Кремлевском дворце. Мечтаю продемонстрировать ему свои произведения.

— Фортепьяно — это единственный музыкальный инструмент, на котором я умею играть. Когда-то я мечтал освоить орган, но этот инструмент слишком огромный, чтобы играть на нем в квартире. Да и научиться очень тяжело.

— Моя бабушка всегда верит в меня. Иногда, перед каким-то важным музыкальным событием, она с улыбкой говорит мне: «Я тебе открою тайну: „Ты лауреат первой степени“. И это всегда сбывается!

— В некоторых моих произведениях французские мотивы сливаются с русскими, а потом я добавляю что-то свое.

— Я бы очень хотел однажды побывать во Франции.

— У меня получается смешать в единую композицию не больше четырех разных авторских стилей.

— К сожалению, я еще не пробовал играть современную музыку. Классика мне больше по душе, но я не исключаю, что однажды буду играть и современные композиции.

— Я стараюсь сочинять музыку, которая будет понятна слушателям. В своем творчестве я придерживаюсь шумных и быстрых мотивов, у меня нет медленных композиций.

— Мечтаю о том, чтобы мои композиции однажды появились в фильме „Место встречи изменить нельзя“, ведь я написал их специально к этой ленте.

— С удовольствием слушаю музыку к циклу криминальных передач „Следствие вели…“ с Леонидом Каневским

— Я бы хотел, чтобы когда-нибудь экранизировали криминальный и приключенческий роман Жана-Кристофа Гранже „Черная линия“. С удовольствием написал бы к нему музыку!

— Самое главное в людях — это интеллигентность и воспитанность.

— Терпеть не могу людей, которые ругаются матом и оскорбляют других.

— Обожаю экстрим! Мне нравится кататься на американских горках в московских парках.

— Забавные видеоролики в интернете поднимают мне настроение. Например, „10 неудачных случаев на качелях“, „Реакция людей, катающихся на американских горках“.

— Я люблю не только классическую музыку, но и литературные произведения классиков. Например, „Преступление и наказание“ Достоевского — моя любимая книга. Также читаю с большим удовольствием рассказы Антона Чехова

ДОСЬЕ

Евгений Николаев родился 22 декабря 2002 года в Москве. С трех лет играет на синтезаторе. В 2007 году поступил в Детскую музыкальную школу имени Самуила Майкапара. В 2009 году перешел в детскую школу искусств имени Евгения Светланова. Участник первого сезона Всероссийского конкурса юных талантов „Синяя птица“. В этом году Евгений Николаев стал победителем X международного музыкального конкурса „Романтизм. Истоки и горизонты“, который прошел в Российской академии музыки имени Гнесиных.