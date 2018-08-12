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Майкл Джексон стал первым в рейтинге Spotify по числу онлайн‐прослушиваний
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Майкл Джексон стал первым в рейтинге Spotify по числу онлайн‐прослушиваний 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Король поп‐музыки Майкл Джексон стал лидером по числу стриминговых прослушиваний в интернет‐сервисе потокового аудио Spotify. Об этом сообщило РИА «ФАН».
Джексон сумел набрать 30 миллионов прослушиваний. В рейтинге он обошел таких известных современных исполнителей, как Бруно Марс, Тейлор Свифт, Бейонсе и Крис Браун.
Поклонники музыкальных композиций, выпущенных до 2000-х годов, по-прежнему отдают предпочтение Майклу Джексону.
Ранее в Сети был опубликован клип на песню Behind the mask. Танцующий в кадре человек, своими движениями и пластикой напоминает короля поп-музыки.
Всего за одну неделю видеоролик посмотрело свыше трех миллионов пользователей.
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