Майкл Джексон стал первым в рейтинге Spotify по числу онлайн‐прослушиваний

Король поп‐музыки Майкл Джексон стал лидером по числу стриминговых прослушиваний в интернет‐сервисе потокового аудио Spotify. Об этом сообщило РИА «ФАН».

Джексон сумел набрать 30 миллионов прослушиваний. В рейтинге он обошел таких известных современных исполнителей, как Бруно Марс , Тейлор Свифт, Бейонсе и Крис Браун

Поклонники музыкальных композиций, выпущенных до 2000-х годов, по-прежнему отдают предпочтение Майклу Джексону.

Ранее в Сети был опубликован клип на песню Behind the mask. Танцующий в кадре человек, своими движениями и пластикой напоминает короля поп-музыки.

Всего за одну неделю видеоролик посмотрело свыше трех миллионов пользователей.