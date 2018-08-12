«Триумфом победителей» Центральный военный оркестр МО РФ открыл свой концерт в парке «Зарядье»

В уникальном «зеленом островке» в центре Москвы с концертной программой выступил один из самых ярких военно-музыкальный коллектив.

Музыкальную эстафету Программы «Военные оркестры в парках» принял парк «Зарядье». В уникальном «зеленом островке» в центре Москвы с концертной программой выступил один из самых ярких военно-музыкальный коллектив — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации

Маршем «Триумф победителей» на сцене Большого амфитеатра прославленный коллектив открыл свою программу. Это не удивительно, ведь всего неделю назад оркестранты вернулись из Финляндии, где с успехом представили нашу страну на Международном фестивале духовых оркестров «HaminaTattoo».

«Наше выступление в парке «Зарядье» является своеобразным приветом, привезенным от зрителей финского фестиваля «HaminaTattoo» к российским любителям оркестровой музыки и Международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня», который совсем скоро пройдет в сердце России — на Красной площади», — сказал дирижер оркестра майор Андрей Нисенбаум.

Программа «Военные оркестры в парках» за три года своей работы уже имеет ряд традиций. Одной из самых красивых — стихийная организация танцевальной площадки около сцены, где играют музыканты. Не стал исключением и концерт в «Зарядье». С первым взмахом дирижерской палочки пары разных возрастов закружились в вальсе «Амурские волны», который подхватило яркое танго «Виолетта», зажигательная «Рио-Рита», «Гусарский марш» и другие мелодии разных лет.

Закончился концерт еще одной традицией — «Маршем славянки», который всегда сопровождается бурными аплодисментами многочисленной публики. Отметим, что многие из зрителей, несмотря на жаркую погоду, специально приехали в парк, чтобы еще раз услышать великолепную музыку ведущего творческого коллектива Вооруженных Сил Российской Федерации и одного из самых известных оркестров мира.