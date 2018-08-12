Ещё
«Триумфом победителей» Центральный военный оркестр МО РФ открыл свой концерт в парке «Зарядье»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Шпион, который меня кинул
Боевик, Комедия
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

«Триумфом победителей» Центральный военный оркестр МО РФ открыл свой концерт в парке «Зарядье» 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В уникальном «зеленом островке» в центре Москвы с концертной программой выступил один из самых ярких военно-музыкальный коллектив.
Музыкальную эстафету Программы «Военные оркестры в парках» принял парк «Зарядье». В уникальном «зеленом островке» в центре Москвы с концертной программой выступил один из самых ярких военно-музыкальный коллектив — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.
Маршем «Триумф победителей» на сцене Большого амфитеатра прославленный коллектив открыл свою программу. Это не удивительно, ведь всего неделю назад оркестранты вернулись из Финляндии, где с успехом представили нашу страну на Международном фестивале духовых оркестров «HaminaTattoo».
«Наше выступление в парке «Зарядье» является своеобразным приветом, привезенным от зрителей финского фестиваля «HaminaTattoo» к российским любителям оркестровой музыки и Международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня», который совсем скоро пройдет в сердце России — на Красной площади», — сказал дирижер оркестра майор Андрей Нисенбаум.
Программа «Военные оркестры в парках» за три года своей работы уже имеет ряд традиций. Одной из самых красивых — стихийная организация танцевальной площадки около сцены, где играют музыканты. Не стал исключением и концерт в «Зарядье». С первым взмахом дирижерской палочки пары разных возрастов закружились в вальсе «Амурские волны», который подхватило яркое танго «Виолетта», зажигательная «Рио-Рита», «Гусарский марш» и другие мелодии разных лет.
Закончился концерт еще одной традицией — «Маршем славянки», который всегда сопровождается бурными аплодисментами многочисленной публики. Отметим, что многие из зрителей, несмотря на жаркую погоду, специально приехали в парк, чтобы еще раз услышать великолепную музыку ведущего творческого коллектива Вооруженных Сил Российской Федерации и одного из самых известных оркестров мира.
ТК «Звезда»: последние новости
Основанная военнослужащими рок-группа «Элементал» за год успешных выступлений стала одной из популярных групп Приамурья в рок-музыке Названа причина смерти музыканта группы «Кино» В Армении пройдут гастроли артистов ЦДРА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Героини в бикини: культовые купальники в кино17
Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров
Актеры, которые занимались сексом на съемках
Редкие кадры со съемок известных фильмов2
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом6
Видео
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение