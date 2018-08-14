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Пикник, граффити и музыка: 18 августа в парк у Мамаева кургана созывают всю волгоградскую молодежь
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Пикник, граффити и музыка: 18 августа в парк у Мамаева кургана созывают всю волгоградскую молодежь 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгограде уже совсем скоро стартует празднование Дня города. 26 августа на целый день в новый парк у Мамаева кургана приглашают всех молодых волгоградцев. Организаторы уличного фестиваля «Берег — 2018» обещают 13-часовую нон-стоп программу.
Музыка будет звучать в парке в режиме нон-стоп
В этом году в Волгограде впервые пройдет фестиваль молодежи «Берег — 2018». Организаторы обещают 13-часовую увлекательную программу. Местом действия станет новый парк напротив «Волгоград Арены».
— Специально к 26 августа в парке смонтируют большую лестницу, которая на один день станет главной площадкой для выступления талантливой молодежи в режиме нон-стоп, — обещают в городском комитете молодежи. — Кроме музыки волгоградцы смогут увидеть граффити художников, сходить на фотовыставку под открытым небом, принять участие в работе интерактивных площадок и послушать лекции с участием самых известных и успешных людей Волгограда.
Никакой камерности в этот день не будет. Фестиваль пройдет в формате уличного мероприятия и объединит несколько площадок. Спорт, мода, музыка, танцы, дизайн. И все это на протяжении 13 часов с 10:00 до 23:00.
Кроме большой сцены в новом парке у Мамаева кургана будет организована площадка в зеленом амфитеатре.
— Пройдет открытый пикник-квартирник, где молодые волгоградцы представят новейшие направления музыкальной индустрии. Гости услышат новые композиции кавер-групп Волгограда.
С самыми интересными событиями, запланированными в Волгограде на 1 и 2 сентября, можно ознакомиться в нашей специальной афише.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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