Eminem побил собственный рекорд по скорости речитатива

Американский рэп-исполнитель Eminem (Эминем) превзошел собственный рекорд 2013 года по скорости читки на 7 слогов в секунду. Это заметил читатель портала Genius с ником 09ymmit07. Он проанализировал новую песню Ники Минаж, которую она исполнила с Эминемом и британским исполнителем Labrinth.

Сравнив мастерство Эминема в композиции «Rap God», которая занесена в книгу Гиннесса как песня с максимальным количеством слов за единицу времени — 1560 слов за 6 минут и 4 секунды, и композицию Majesty с нового альбома Ники Минаж «Queen», внимательный слушатель установил, что Маршалл Мэтерс превзошел сам себя.

В композиции Majesty рэпер начитывает 123 слога примерно за 12 секунд — около 10,3 слогов в секунду.

«На самой быстрой части «Rap God» он выдает 157 слогов за 16,3 секунды или 9,6 слогов в секунду. Это означает, что в песне «Majesty» Eminem превзошел скорость читки в песне «Rap God» примерно на 7 слогов в секунду», — сообщил сайт музновостей данные подсчетов своего читателя.