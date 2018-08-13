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Eminem побил собственный рекорд по скорости речитатива
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Eminem побил собственный рекорд по скорости речитатива 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Американский рэп-исполнитель Eminem (Эминем) превзошел собственный рекорд 2013 года по скорости читки на 7 слогов в секунду. Это заметил читатель портала Genius с ником 09ymmit07. Он проанализировал новую песню Ники Минаж, которую она исполнила с Эминемом и британским исполнителем Labrinth.
Сравнив мастерство Эминема в композиции «Rap God», которая занесена в книгу Гиннесса как песня с максимальным количеством слов за единицу времени — 1560 слов за 6 минут и 4 секунды, и композицию Majesty с нового альбома Ники Минаж «Queen», внимательный слушатель установил, что Маршалл Мэтерс превзошел сам себя.
В композиции Majesty рэпер начитывает 123 слога примерно за 12 секунд — около 10,3 слогов в секунду.
«На самой быстрой части «Rap God» он выдает 157 слогов за 16,3 секунды или 9,6 слогов в секунду. Это означает, что в песне «Majesty» Eminem превзошел скорость читки в песне «Rap God» примерно на 7 слогов в секунду», — сообщил сайт музновостей данные подсчетов своего читателя.
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