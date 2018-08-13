Новосибирские скрипачки показали красивый клип о гармонии с космосом

Известная новосибирская группа Silenzium представила новый видеоклип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Moment of Peace» немецкого коллектива Gregorian.

Съёмки проходили в горах Алтая.

«Язык красоты настолько универсален и прост, что его понимают все. Если бы люди внимательно слушали язык красоты и всё, что он означает, они бы обратились к её Автору», — говорится в сопроводительном тексте к клипу на странице Silenzium в соцсети «ВКонтакте».

Ранее руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева рассказывала корреспонденту НГС, что на создание этого клипа её вдохновил йог и монах из Барнаула Дада Садананда, чьим последователем она является.

«После последних двух клипов (кавер на Rammstein и рэп-композиция) захотелось прочистить чакры и создать что-то действительно красивое, вдохновляющее и возвышающее. Клип посвящён природе, йоге, медитации, самосовершенствованию. В нём нет сюжета, но много образности. Название говорит само за себя — это точка покоя сознания, точка равновесия и гармонии с космосом», — поясняла виолончелистка.

Собрать деньги на съёмку клипа девушкам помогли их поклонники. Вместе с музыкантами в ролике снялся 13-летний новосибирец Алексей Суховей — победитель первенства Европы по ушу.

В начале года группа Silenzium выпустила трогательный клип на известную песню «Прекрасное далёко» — основное действие этого ролика разворачивается во времена пионерии.