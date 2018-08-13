Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 12 августа / Синьхуа / — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.

В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.

Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.

В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.

Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.

В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.

Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.

В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.

Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.

В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.

Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.

В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.