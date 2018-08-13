Ещё
Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» в Лос-Анджелесе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Шпион, который меня кинул
Боевик, Комедия
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» в Лос-Анджелесе 

ИА Синьхуа 5 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.
В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.
Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.
В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.
Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.
В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.
Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.
В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.
Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.
В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.
Лос-Анджелес, 12 августа /Синьхуа/ — Панамериканский концерт танцев «Культурный Китай 2018. Китайская мечта в художественных красках» прошел 11 августа вечером в одном из театров Лос-Анджелеса /США/.
В концерте приняли участие почти 100 юных любителей танцев китайского происхождения из 6 американских городов, которые представили публике яркую и самобытную танцевальную культуру Китая.
ИА Синьхуа: последние новости
Ансамбль "боя в гонг люцзы господина Цзиня" "Король народных песен" в Гуанси-Чжуанском автономном районе В Суйфэньхэ открылась 6-я Китайская международная выставка приграничной торговли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Героини в бикини: культовые купальники в кино19
Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров
Редкие кадры со съемок известных фильмов2
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом8
Актеры, которые занимались сексом на съемках14
Видео
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение