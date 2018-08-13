Словачка 16 лет истязала соседей-собачников ариями из оперы Верди

Жительница Словакии решила проучить своих соседей, собака которых постоянно лаяла и лишила женщину покоя. В отместку она включила на полную громкость фрагмент знаменитой оперы итальянского композитора Джузеппе Верди «Травиата». Истязание собачников классической музыкой продолжалось 16 лет. Об этом пишет агентство TASR.

Как сообщается, словачка по имени Ева Н. ставила на повтор четырехминутную арию каждый день с шести часов утра до десяти вечера. В связи с этим ее квартира получила у местных название «оперный театр».

Женщина рассказала, что она мстила соседу, который не хотел ничего делать со своим громко лающим псом. Тем не менее любительница оперы не перестала устраивать концерты даже после того, как собака скончалась. Звуки «Травиаты» разносились по всей улице, беспокоя уже других соседей.

В результате Еву задержала полиция. Ее обвинили в грубом нарушении закона о запрете громкого прослушивания музыки, который действует в словацком городе Штурово с 2015 года. В настоящий момент решается вопрос об аресте любительницы классической музыки. Еву также обвинили в угрозах причинения вреда здоровью, так как она часто угрожала соседям, выходя на балкон. По информации источника, женщине грозит тюремное заключение сроком от полугода до трех лет.

К слову, недавно корреспондент «МИР 24» проконсультировалась с психологами и юристами о том, как наладить отношения, если вам не повезло с соседями, и что делать, если семья из квартиры напротив мешает вам жить.

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