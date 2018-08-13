Ещё
Словачка 16 лет истязала соседей-собачников ариями из оперы Верди
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Шпион, который меня кинул
Боевик, Комедия
Купить билет

Словачка 16 лет истязала соседей-собачников ариями из оперы Верди 

Мир24 4 часа назад
Жительница Словакии решила проучить своих соседей, собака которых постоянно лаяла и лишила женщину покоя. В отместку она включила на полную громкость фрагмент знаменитой оперы итальянского композитора Джузеппе Верди «Травиата». Истязание собачников классической музыкой продолжалось 16 лет. Об этом пишет агентство TASR.
Как сообщается, словачка по имени Ева Н. ставила на повтор четырехминутную арию каждый день с шести часов утра до десяти вечера. В связи с этим ее квартира получила у местных название «оперный театр».
Женщина рассказала, что она мстила соседу, который не хотел ничего делать со своим громко лающим псом. Тем не менее любительница оперы не перестала устраивать концерты даже после того, как собака скончалась. Звуки «Травиаты» разносились по всей улице, беспокоя уже других соседей.
В результате Еву задержала полиция. Ее обвинили в грубом нарушении закона о запрете громкого прослушивания музыки, который действует в словацком городе Штурово с 2015 года. В настоящий момент решается вопрос об аресте любительницы классической музыки. Еву также обвинили в угрозах причинения вреда здоровью, так как она часто угрожала соседям, выходя на балкон. По информации источника, женщине грозит тюремное заключение сроком от полугода до трех лет.
К слову, недавно корреспондент «МИР 24» проконсультировалась с психологами и юристами о том, как наладить отношения, если вам не повезло с соседями, и что делать, если семья из квартиры напротив мешает вам жить.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Качественно сделано: Борис Гребенщиков похвалил певицу Монеточку В Беларуси проходит фестиваль, посвященный Дмитрию Шостаковичу На аукционе в Британии продадут электрогитару Джорджа Харрисона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить14
Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров
Героини в бикини: культовые купальники в кино
10 поводов побывать в «Хлебе Насущном»
«Ревизорро» обзавелось новой ведущей1
Видео
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение