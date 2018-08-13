Ещё
Эминем побил свой же рекорд по скорости речитатива
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Шпион, который меня кинул
Боевик, Комедия
Купить билет

Эминем побил свой же рекорд по скорости речитатива 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @eminem
Предыдущий рекорд он поставил в 2013 году, зачитав рэп в композиции Rap God. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как песня с максимальным количеством слов за единицу времени — 1560 слов за 6 минут и 4 секунды. В самой быстрой части Rap God Эминем успевает зачитывать 157 слогов за 16,3 секунды, то есть 9,6 слогов в секунду
То, что рэп-исполнитель превзошел сам себя по скорости читки, заметил пользователь музыкального портала Genius. Он сравнил композицию Rap God и новую песню Majesty Эминема совместно с Ники Минаж и Labrinth.
Выяснилось, что знаменитый рэпер превзошел сам себя: в Majesty он зачитывает 123 слога примерно за 12 секунд, а это — около 10,3 слогов в секунду. Это означает, что в песне Majesty скорость читки у Эминема увеличилась на 7 слогов в секунду.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить14
Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров
Героини в бикини: культовые купальники в кино
10 поводов побывать в «Хлебе Насущном»
«Ревизорро» обзавелось новой ведущей1
Видео
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение