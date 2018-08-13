Эминем побил свой же рекорд по скорости речитатива

Предыдущий рекорд он поставил в 2013 году, зачитав рэп в композиции Rap God. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как песня с максимальным количеством слов за единицу времени — 1560 слов за 6 минут и 4 секунды. В самой быстрой части Rap God Эминем успевает зачитывать 157 слогов за 16,3 секунды, то есть 9,6 слогов в секунду

То, что рэп-исполнитель превзошел сам себя по скорости читки, заметил пользователь музыкального портала Genius. Он сравнил композицию Rap God и новую песню Majesty Эминема совместно с Ники Минаж и Labrinth.

on «majesty, » em raps 123 syllables in about 12 seconds—about 10.3 syllables per second 😨https://t.co/0SabN2zqwH— Genius (@Genius) 12 августа 2018 г.

Выяснилось, что знаменитый рэпер превзошел сам себя: в Majesty он зачитывает 123 слога примерно за 12 секунд, а это — около 10,3 слогов в секунду. Это означает, что в песне Majesty скорость читки у Эминема увеличилась на 7 слогов в секунду.