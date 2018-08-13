Дугалич объяснил выбор игрового номера любовью к Видичу и Терри 

Защитник «Енисея» Раде Дугалич в интервью клубной пресс-службе объяснил, почему решил выступать за клуб из Красноярска под 26-м номером. Серб подписал контракт с клубом перед началом сезона-2018/19, соглашение рассчитано на два года.
— Защитники Неманья Видич и Джон Терри — это два моих любимых футболиста, — сказал Дугалич. — Я всю жизнь следил за их карьерой. Из-за них двоих я решил взять именно этот номер. Когда контракт подписал — сразу застолбил за собой этот номер.
Напомним, Видич выступал под 26-м номером в «Црвене Звезде» и "Спартаке", а в «Манчетсер Юнайтед» и «Интере» — под 15-м. Терри, в свою очередь, всю карьеру на клубном уровне (в «Челси» и "Астон Вилле") играл с цифрой 26 на спине.