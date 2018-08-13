Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить

С таким заявлением выступил священник Святослав Шевченко.

Батюшка из Благовещенска на своем официальном YouTube-канале «Священник на ютубе» обвинил создателей видео в пропаганде суицида и гомосексуализма. При этом он отметил, что текст и музыка самой композиции весьма заурядны, на его взгляд. Поэтому, как считает Святослав Шевченко, общественность ничего от запрета на показ клипа не потеряет.

Свою позицию батюшка аргументировал тем, что видео, на котором стоит маркировка «0+», могут увидеть дети. А этого, по его словам, допускать нельзя.

Напомним, что премьера клипа Светланы Лободы на песню «SuperSTAR» состоялась 6 августа на официальном канале певицы. Ролик уже набрал почти шесть миллионов просмотров.

Маркировка видео, действительно, изначально была «0+», но теперь в описании появилось другое ограничение по возрасту — «18+».