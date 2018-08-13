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Музей Машкова подарит Волгограду ещё один «Сон в летнюю ночь»
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Музей Машкова подарит Волгограду ещё один «Сон в летнюю ночь» 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
«Сон в летнюю ночь», по словам авторов задумки, символизирует конец лета, прощание с ним. Мероприятие, которое пройдёт 30 августа в выставочном зале музея (ул. Чуйкова, 37), рассчитано на аудиторию всех возрастов — интересно будет даже самым маленьким посетителям.
"Сон в летнюю ночь — 2018" подарит гостям концертные номера, мастер-классы от известных волгоградских музыкантов и художников, выставку произведений с изображением музыкальных инструментов, лекции.
А ещё можно будет услышать музыку, исполненную на редких инструментах, к примеру — на дудуке.
Арт-проект стартует в 15.00 и продлится до позднего вечера.
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