Музей Машкова подарит Волгограду ещё один «Сон в летнюю ночь»

«Сон в летнюю ночь», по словам авторов задумки, символизирует конец лета, прощание с ним. Мероприятие, которое пройдёт 30 августа в выставочном зале музея (ул. Чуйкова, 37), рассчитано на аудиторию всех возрастов — интересно будет даже самым маленьким посетителям.

"Сон в летнюю ночь — 2018" подарит гостям концертные номера, мастер-классы от известных волгоградских музыкантов и художников, выставку произведений с изображением музыкальных инструментов, лекции.

А ещё можно будет услышать музыку, исполненную на редких инструментах, к примеру — на дудуке.

Арт-проект стартует в 15.00 и продлится до позднего вечера.