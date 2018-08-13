20 лучших обложек русских альбомов всех времен

Обложки русских альбомов всегда были в основном небрежными, скучными и, в целом, ужасными. Однако были и исключения — двадцать из них мы попробовали вспомнить, и это оказалось непростой задачей. Тем не менее, многие из них оказались обложками по-настоящему культовых пластинок. Совпадение?

20. Стук бамбука в xi часов — Лёгкое дело холод (1991)

Опередившая свое время пост-индустриальная электроника, построенная на семплах и по сути предвосхитившая трип-хоп, в оригинале распространялась с головой котенка на обложке, словно нарисованной балончиком по лекалу на уличной стене. На первый взгляд, котик выглядит милым, но чем больше вы всматриваетесь, тем больше вам становится не по себе.

19. Ария — Мания Величия (1985)

Может, хватит уже носить футболки с принтами Iron Maiden? Зря что ли группа Ария еще с середины 80-х пыталась импортозаместить британскую хэви-метал группу для отечественных подростков. Это касалось как, собственно, музыки, так и обложек — оцените «Кровь за кровь» и «Игру с огнем». Однако самой модной, пожалуй, по прежнему остается обложка дебютника c огромными буквами, высеченными то ли изо льда, то ли из камня.

18. Кедр Ливанский — Солнце января (2016)

Загадочный образ девушки на фоне бетонного забора в промзоне может показаться даже банальным. Однако этот забор является одним из настоящих символов той потаенной России, куда не ступает нога туриста. После того, как «January Sun» выпустил бруклинский лейбл, об этом знает теперь и модная молодежь на Западе.

17. Король и Шут — «Камнем по голове» (1996)

Недавно исполнилось пять лет со дня смерти Горшка, без которого такое мероприятие, как «Нашествие», совершенно потеряло смысл. Да и сложно было бы представить его выступающим перед танками — наверное, он стал бы едва ли не единственным «возрастным» музыкантом, отказавшимся от участия в фестивале в его нынешнем виде. Что касается оформления официального дебютника КиШа «Камнем по голове» — это образцовая обложка панк-альбома.

16. Аигел — Музыка (2018)

Аигел просто перерисовали лого iTunes, сделав из него лаконичный и внятный символ, вполне соответствующий их музыке. Было бы еще лучше, если бы была убрана подпись — да и зачем она нужна, если обложка и без того запоминающаяся.

15. Solar X — Outre X Mer (1994)

Среди электронщиков середины 90-х были в моде обложки, походившие на кадры из компьютерных игр того времени — взять хотя бы одних Future Sound of London. У Романа Белавкина была не только музыка, не уступавшая по качеству западным аналогам, но и соответствующие обложки. В 1994 году она поражала воображение.

14. Агата Кристи — Опиум (1995)

Как можно понять из нашего списка, порой минимализм — лучшее решении в ситуации, когда в стране не умеют делать нормальные обложки. Кроме того, братья Самойловы с помощью такого оформления по сути отвечали всем критикам, обвинявших их в пропаганде наркотиков.

13. Мальчишник — Поговорим о сексе (1992)

Мальчишник брали публику скандальностью и максимальным откровенным обращением к запретным темам. Было бы странно, если бы и обложка дебютного альбома «Поговорим о сексе» была иной. На нынешнее моралистическое нытье в духе «Ведь это могут увидеть дети!» тогда никто не обращал внимания.

Что делает в нашем списке Сергей Минаев, исполнитель позднесоветских хитов «Свастика», «Рэп» и «Вояж»? Такого вопроса у вас не возникнет, если сравните его релиз с остальными перестроечными пластинками, обложки которых были серыми и скучными до зубной боли — все эти постановочные фото немолодых людей в костюмах или «дерзких» молодых ребят в косухах. В то время как обложка Минаева до сих пор остается современной — хоть сейчас под ней выпускай какой-нибудь модный инди-поп.

11. Городок чекистов — Пустота (2012)

Уральская группа 6 лет назад записывала примерно то же, что сейчас пытаются играть кумиры подростков «Буерак», но делала это куда талантливее. Пожалуй, никто лучше не передавал весь экзистенциальный ужас жизни в российских спальных районах. На обложке их главного релиза был кадр из перестроечного фильма Шахназарова «Курьер», отлично передающий суть музыки «Городка чекистов».

10. Hi-Fi — Первый контакт (1999)

На обложке одного из лучших поп-альбомов 90-х был изображен close-up с женскими трусиками, а на задней стороне — то же самое, но уже в мужском исполнении. Чем не Sticky Fingers по-русски?

9. Звуки Му — Простые Вещи (1988)

Странный человек, стригущий налысо стоящую на табуретке кошку под огромной надписью «Простые вещи» — один из самых запоминающихся образов, которые только были на обложках пластинок русского рока.

8. Земфира — Земфира (1999)

Обложка в цветочек первого альбома Земфиры — на самом деле обычные обои, купленные певицей на рынке в Солнцево. В отсканированном виде они и попали на обложку дебютника исполнительницы, став отражением того тепла, уюта и интимности, которых тогда было предостаточно в ее песнях. Надеюсь, когда-нибудь певица издаст его на виниле без этой аляповатой надписи, режущей глаза.

7. Мумий Тролль — Морская (1997)

Еще один громкий рок-релиз второй половины 90-х с минималистичной обложкой. Однако на этот раз догадаться, что на ней изображено, было практически невозможно. Между тем группа обязана абстрактной обложкой своему другу Сергею Сергееву , который заснял синий дуршлаг с торчащими из его отверстий желтыми нитями на фоне черной сковороды. Хорошо, что обложка получилось именно такой — сам Лагутенко изначально намеревался поместить на нее стоящую на коленях девушку с высунутым языком, в которую влетает сёрфингист.

6. Каста — Громче травы, выше воды (2002)

Неприятные лысые типы с обложки «Громче воды, выше травы», фото для которого было сделано, кажется, в лифте, выглядели угрожающе и не сулили ничего хорошего. А что еще нужно для обложки культового рэп-альбома?

5. Скриптонит — Уроборос (2017)

Чего уж там, это совершенно другой уровень для российского хип-хопа. Казалось, до «Уробороса» у нас попросту не умели (или ленились?) создавать для обложек такие сложные фото, передающие всю динамику движения. Настоящие объекты искусства, которые можно рассматривать очень долго.

4. Ю. Г. — Пока никто не умер

На обложке последнего альбома еще одной культовой рэп-группы была изображена мрачная подворотня. Болезненный кадр, будто бы взятый из первого сезона «Улицы разбитых фонарей», будто бы намекал, что смерть находится за углом. Из всех фотографий подворотен по необъяснимой причине именно этот снимок — самый реалистичный и пугающий.

3. Кино — Группа крови (1988)

Друг музыкантов Андрей Крисанов просто перерисовал плакат Малевича к немой картине Фрица Ланга «Доктор Мабузе — игрок», вставив в него название коллектива. Как и сам Цой в свое время, Крисанов работал в котельной, где и обнаружил плакат основоположника супрематизма. Разумеется, эта Котельная находилась вовсе не на Камчатке, а в Русском музее.

Здесь Жанна еще не превратилась окончательно в инопланетянку, но дух чего-то нездешнего уже ощущался. Певица на обложке первой версии «Русского альбома» напоминает одну из прекрасных героинь утопического советского кино 20-х годов — сложно поверить, что фото было сделано в конце 20 века, в стране проигравшего социализма. Пожалуй, это лучшее портретное фото из всех, которые только были использованы в оформлении русскоязычных пластинок.

1. Коммунизм — Хроника пикирующего бомбардировщика (1990)