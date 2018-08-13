Покажи свой Instagram: любуемся 10 вкусными кадрами от нижегородцев, побывавших на AFP

Вот и подошёл к концу главный фестиваль музыки и технологий Alfa Future People, который традиционно прошёл в Нижегородской области. На эту масштабную тусовку к нам приезжали со многих городов России, но мы взглянем на AFP глазами нижегородцев.

Дорогие читатели, мы ввели новую рубрику, которая называется «Покажи свой Instagram». Каждую неделю мы будем делать различные тематические и интересные подборки, включая в материал фотографии от нижегородцев. Предлагайте в комментариях свои идеи для будущих подборок и присылайте фотографии — пусть красоты будет больше!

Небольшой фотоотчёт вы найдёте и в наших инстакадрах.

Так горячо, что аж огонь!

Любая тусовка наиболее хороша под ночь, не так ли? А уж когда сочетаются хорошая музыка, отличная погода и море людей, наслаждающихся моментом, становится действительно жарко!

Горячий фестиваль, горячие тусовщики

Фестиваль AFP славится своей неординарностью и, пожалуй, он завоевал такую славу благодаря таким людям, которые его посещают.

Не всегда же веселиться?

У AFP свой режим — входить в кураж вечером и ночью, а утром и днём отдыхать и отсыпаться. Однако, Мария Куликова нашла в себе силы быть бодрой даже под палящим солнцем.

Фонари наше всё Фестиваль покоряет не одной лишь музыкой — только сочетание с технологиями придаёт AFP такую атмосферу. Огромные конструкции, фонари, клубы дыма — всё это поднимает настрой. Руслан Саберов хорошо передал это на своих фотографиях.

Люди будущего

Хватило на AFP и прочих высоких фигур. Елена Мингалеева побывала там с подругами, насладилась буквально всем и очень довольна! Пожалуй, что выходные в Нижегородской области порадовали не одну тысячу людей.

А теперь вспышки!

Какая хорошая масштабная тусовка без грандиозного фейерверка? Илья Володин тоже считает, что это важный атрибут, особенно для грандиозного музыкального фестиваля под открытым небом.

Куда же без друзей?

На главный фестиваль музыки и технологий съехались со многих уголков нашей огромной страны — Нижегородская область встретила многие компании. Нижегородцы, хоть и живут поближе, но знают, что на такие «непосиделки» обязательно нужно идти с друзьями, а ещё лучше, с огромной компанией!

Так, что даже небо стало неоновым

Видимо на AFP настолько яркая атмосфера, что даже природа стала приглашённым гостем на фестиваль. Бесконечно тёмное небо примерило на себе наряд от фейерверков и огней неона.

Всё включено

Какая же вечеринка без непонятных гостей и сложнообъяснимых событий? Впрочем, чему удивляться — просто огромная щётка и бритва не оставили гостей фестиваля без удобств.

Приехали на AFP, а перенеслись на Коачеллу

Крайне здорово, что у кого-то появилась мысль, что фестиваль Alfa Future People, проходящий каждый раз недалеко от Нижнего Новгорода, чем-то напоминает фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла. А Коачелла вообще-то ого-го!

Если вы не побывали на AFP в этом году или хотите окунуться в атмосферу ещё раз, то это легко можно сделать с помощью нашей онлайн-трансляции — в ней мы собрали все самые значимые события прошедшего фестиваля и передали атмосферу праздника на земле нижегородской.