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Шер представила сингл с нового альбома песен «ABBA»
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Шер представила сингл с нового альбома песен «ABBA» 

Рамблер 1 час назад
Певица опубликовала кавер песни «Gimme Gimme Gimme!» на своем официальном канале.
Шер сыграла бабушку главной героини во второй части фильма "Mamma Mia!”, где исполнила одну из популярных песен знаменитого шведского квартета «ABBA».
Записав композицию «Fernando» для проекта, певица решила не останавливаться на этом и подготовила целый альбом кавер-версий хитов «ABBA».
Исполнительница призналась, что такая идея посетила ее во время съемок в фильме, отметив, что знаменитые песни, которые она перепела, получили совершенно иное звучание.
Это совсем не «ABBA», я сделала все совершенно иначе,
— утверждает Шер.
Убедиться в этом можно уже сейчас: первый сингл с нового альбома уже доступен к прослушиванию. Композицию «Gimme Gimme Gimme!» успели оценить почти 800 000 пользователей Сети. Поклонники признаются, что с нетерпением ждут выхода остальных песен.
Релиз альбома каверов на песни группы «ABBA» запланирован на конец сентября.
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