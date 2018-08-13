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Джастин Тимберлейк написал автобиографию
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Джастин Тимберлейк написал автобиографию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк анонсировал выход своей первой автобиографической книги «Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me».
«Я долго работал над этой книгой и наконец могу показать ее вам. С нетерпением жду возможности поделиться этими фотографиями и историями. Книга выйдет 30 октября», — написал музыкант в своем Instagram-аккаунте.
Тимберлейк расскажет не только о своем детстве и семье, но и о первом выходе на сцену, об опыте написания песен, а также поделится забавными случаями из своей жизни. Кроме того, в книге будут опубликованы фотографии из личного архива музыканта.
Книга поступит в продажу в октябре 2018 года, однако уже сейчас можно оформить предзаказ.
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