Джастин Тимберлейк написал автобиографию

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк анонсировал выход своей первой автобиографической книги «Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me».

«Я долго работал над этой книгой и наконец могу показать ее вам. С нетерпением жду возможности поделиться этими фотографиями и историями. Книга выйдет 30 октября», — написал музыкант в своем Instagram-аккаунте.

Тимберлейк расскажет не только о своем детстве и семье, но и о первом выходе на сцену, об опыте написания песен, а также поделится забавными случаями из своей жизни. Кроме того, в книге будут опубликованы фотографии из личного архива музыканта.

Книга поступит в продажу в октябре 2018 года, однако уже сейчас можно оформить предзаказ.