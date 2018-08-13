Волгоградский музей Машкова готовит арт-проект «Сон в летнюю ночь»

На этот раз его главной темой станет «Музыкальные инструменты в музыке и в изобразительном искусстве».

Как сообщает пресс-служба областного комитета культуры, в программе запланированы концертные номера, мастер-классы от известных региональных музыкантов и художников, выставка картин с изображением музыкальных инструментов, лекции. «Особенностью проекта станет исполнение произведений на редких музыкальных инструментах, в том числе на дудуке», — сообщает ведомство.

Сейчас в музее идет подготовка к мероприятию — корректируется сценарий, проходят репетиции номеров. Отметим, что проект рассчитан на аудиторию всех возрастов

Напомним, впервые проект «Сон в летнюю ночь» прошел в музее ИЗО в 2017 году. Посетители стали участниками джазового и оперного концертов, перформанса, мастер-классов, художественных лекций.

На этот раз проект пройдет 30 августа в 15:00 по адресу улица Чуйкова, 37.