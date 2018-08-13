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Волгоградский музей Машкова готовит арт-проект «Сон в летнюю ночь»
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Волгоградский музей Машкова готовит арт-проект «Сон в летнюю ночь» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На этот раз его главной темой станет «Музыкальные инструменты в музыке и в изобразительном искусстве».
Как сообщает пресс-служба областного комитета культуры, в программе запланированы концертные номера, мастер-классы от известных региональных музыкантов и художников, выставка картин с изображением музыкальных инструментов, лекции. «Особенностью проекта станет исполнение произведений на редких музыкальных инструментах, в том числе на дудуке», — сообщает ведомство.
Сейчас в музее идет подготовка к мероприятию — корректируется сценарий, проходят репетиции номеров. Отметим, что проект рассчитан на аудиторию всех возрастов
Напомним, впервые проект «Сон в летнюю ночь» прошел в музее ИЗО в 2017 году. Посетители стали участниками джазового и оперного концертов, перформанса, мастер-классов, художественных лекций.
На этот раз проект пройдет 30 августа в 15:00 по адресу улица Чуйкова, 37.
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