Жители Южнопортового насладились произведениями Чайковского

В библиотеке № 124 Южнопортового района состоялся концерт классической музыки. Об этом сообщила заведующая учреждением Гоар Арутюнян.

— Гости услышали произведения Чайковского, Вивальди, Сен-Санса и Мусоргского в исполнении лауреата международных конкурсов, концертмейстера консерватории имени Чайковского Людмилы Духан, концертмейстера РГУ имени Косыгина Алексея Чекменева и солистки Первой московской студенческой филармонии Маргариты Довженко. Все присутствующие остались довольны концертом и поблагодарили исполнителей аплодисментами, — пояснила Арутюнян.

Напомним, что библиотека № 124 находится по адресу: улица Велозаводская, дом 11/1. (еп)