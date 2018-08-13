Кай Йоханнсен и музыка великого Баха на сцене Самарской филармонии 

Кай Йоханнсен активно изучает и выступает с органными произведениями Иоганна Себастьяна Баха. В 1997 и 2007 году выступал с полным собранием его органных сочинений. Его выступления 2007 года были записаны на 17 компакт-дисков. 5 компакт-дисков, записанных им для серии «Академия Баха», были удостоены таких наград, как «Золотой диапазон» (Франция) и награда Германской ассоциации звукооператоров «Золотой Бобби». Кай Йоганнсен выступал в качестве солиста и аккомпаниатора со многими широко известными ансамблями. Его можно услышать на компакт-дисках Берлинского филармонического оркестра под управлением Клаудио Аббадо (Бах, Моцарт), Штутгартского филармонического оркестра под управлением Габриэля Фельца (Штраус, Скрябин), а также на записи Псалмов Чарльза Айвза, сделанной Вокальным ансамблем Юго-западного радио (Германия) под управлением Маркуса Крида. Компакт-диск с записью шести сонат И. С. Баха для клавесина и скрипки, сделанной Каем Йоганнсеном совместно со скрипачкой Кристиной Буш, получил много лестных отзывов. Кай Йоганнсен является победителем Германского конкурса органистов, а в 2006 году он со своим ансамблем «Штутгартский церковный хор» (Stuttgarter Kantorei) стал победителем Германского хорового конкурса. Кроме того, Кай Йоганнсен становится известен широкой публике как дирижер. Его компакт-диски «Младенец божий» с рождественскими произведениями Телемана и «Рождество» (Noel) с произведениями Шарпантье, записанные на студиях «Carus» и «SWR» при участии ансамбля солистов «Искусство голоса» и «Ансамбля 94», получили лестные отзывы международной музыкальной критики. Кай Йоганнсен также известен как композитор. Собственные произведения Кая Йоганнсена, написанные им для ансамблей различного состава, можно нередко услышать на телевидении и радио. Его органная опера «Ночной автобус» с успехом исполнялась на Музыкальном фестивале в Штутгарте в 2010 году. Кай Йоганнсен активно изучает и выступает с органными произведениями Иоганна Себастьяна Баха, а в 1997 и 2007 году выступал с полным собранием его органных сочинений. Его выступления 2007 года были записаны на 17 компакт-дисков. 5 компакт-дисков, записанных им для серии «Академия Баха», были удостоены таких наград, как «Золотой диапазон» (Франция) и награда Германской ассоциации звукооператоров «Золотой Бобби». Помимо органных произведений, Кай Йоганнсен выступает в качестве пианиста, камерного исполнителя и дирижёра и с другими произведениями Баха, такими как Вариации Гольдберга, Бранденбургские концерты и «Страсти по Матфею». Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова. Самарская филармония, ул. Фрунзе, 141 27 августа в 19.00