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«Этажи» 2018 в Белгороде: закрытие
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«Этажи» 2018 в Белгороде: закрытие 

Собака.ru 5 часов назад
Фото: Собака.ru
23 сентября в Белгородской филармонии пройдет третий, заключительный, день фестиваля искусств. Публикуем его программу. В этот день режиссер и клипмейкер Максим Рожков представит «Школу креатива», затем белгородцы увидят проект FOLK FUTURE, подтверждающий неограниченные возможности оркестра русских народных инструментов Белгородской филармонии (дирижер Евгений Алешников). В нем примут участие музыкант, композитор, художественный руководитель и дирижер Шоу-Оркестра «Русский Стиль» — Дмитрий Калинин, экс-солист группы N. E. V. A., победитель «Главной сцены», участник конкурса «Новая волна-2016» Кирилл Нечаев, музыкант и автор песен, финалист Международного телевизионного конкурса «Новая Волна 2017» — Стас Море.
Кроме того, в программе: DOUBLE DUTCH, HIP HOP and SOUND. Мастер-класс+шоу — уличные танцы на скакалке под барабанные ритмы. Творческая коллаборация хип хоп Союза (г. Москва) и команды FCE (США).
А еще пройдут творческая встреча с танцовщиком и хореографом Александром Могилевым, кинопоказ от Московского Дома Кино, лекции, выставки, мастер-классы и многое другое.
Купить билет на 23 сентября можно здесь.
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