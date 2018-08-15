«Этажи» 2018 в Белгороде: закрытие

23 сентября в Белгородской филармонии пройдет третий, заключительный, день фестиваля искусств. Публикуем его программу. В этот день режиссер и клипмейкер Максим Рожков представит «Школу креатива», затем белгородцы увидят проект FOLK FUTURE, подтверждающий неограниченные возможности оркестра русских народных инструментов Белгородской филармонии (дирижер Евгений Алешников). В нем примут участие музыкант, композитор, художественный руководитель и дирижер Шоу-Оркестра «Русский Стиль» — Дмитрий Калинин , экс-солист группы N. E. V. A., победитель «Главной сцены», участник конкурса «Новая волна-2016» Кирилл Нечаев , музыкант и автор песен, финалист Международного телевизионного конкурса «Новая Волна 2017» — Стас Море.

Кроме того, в программе: DOUBLE DUTCH, HIP HOP and SOUND. Мастер-класс+шоу — уличные танцы на скакалке под барабанные ритмы. Творческая коллаборация хип хоп Союза (г. Москва) и команды FCE (США).

А еще пройдут творческая встреча с танцовщиком и хореографом Александром Могилевым , кинопоказ от Московского Дома Кино, лекции, выставки, мастер-классы и многое другое.

Купить билет на 23 сентября можно здесь.