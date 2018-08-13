Российские певцы бесплатно организуют концерты для впервые проголосовавших на выборах мэра

Бесплатные билеты на концерты российских музыкальных исполнительный смогут получить граждане, которые впервые проголосовали на выборах мэра Москвы. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной серии концертов в СК Олимпийский «Зачем молчать, когда есть голос!» для москвичей до 30 лет, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

«Я хотел напомнить, что в ходе президентской кампании группа молодых популярных исполнителей, пользующихся большим авторитетом у молодежи, выступила с инициативой провести ряд концертов во время выборов, а билеты можно было получить на избирательных участках.

Сейчас музыканты решили повторить этот опыт. Они вышли с таким же предложением — организовать серию концертов. При том сразу должен подчеркнуть, что билеты на этот концерт будут бесплатными», — сказал В. Горбунов.

Он также отметил важность совместного проекта Мосгоризбиркома и музыкальных исполнителей «Зачем молчать, когда есть голос!».

«Я думаю, что проблема участия молодежи в выборах — это проблема во всем мире. У молодежи много других интересов — это и с девушкой в кино, и сходить на танцы.

Но со временем они придут и в большую политику, поэтому я думаю, что этот проект пойдет на пользу», — отметил председатель Мосгоризбиркома.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.