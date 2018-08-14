Более 200 тыс. гостей ожидается на фестивале «Русское поле» в Москве 18 августа

Более 200 тыс. гостей ожидается на фестивале «Русское поле», который пройдет 18 августа в музее-заповеднике «Коломенское», сообщил журналистам художественный руководитель мероприятия, дирижер Павел Овсянников

«Мы ожидаем в этом году более 200 тыс. гостей на фестивале», — сказал он.

По его словам, участниками фестиваля станут более 2,5 тыс. мастеров и коллективов из разных регионов.

«Хедлайнерами фестиваля 2018 г. станут хор Сретенского монастыря, Мужской хор Данилова монастыря, Кубанский казачий хор, Театр танца «Гжель», Пелагея, Надежда Бабкина и театр «Русская песня», Тина Кузнецова , Ольга Кормухина и Алексей Белов , Бурито, Владимир Пресняков. Одновременно на главной сцене будут находиться и симфонический оркестр, и академический, и народный хоры, и рок-группы. Они все вместе составят удивительную музыкальную палитру, которая отражает современное хоровое пение в России», — сказал он.

VII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 18 августа 2018 г. в музее-заповеднике «Коломенское».