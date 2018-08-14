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Более 200 тыс. гостей ожидается на фестивале «Русское поле» в Москве 18 августа
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Более 200 тыс. гостей ожидается на фестивале «Русское поле» в Москве 18 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 200 тыс. гостей ожидается на фестивале «Русское поле», который пройдет 18 августа в музее-заповеднике «Коломенское», сообщил журналистам художественный руководитель мероприятия, дирижер Павел Овсянников.
«Мы ожидаем в этом году более 200 тыс. гостей на фестивале», — сказал он.
По его словам, участниками фестиваля станут более 2,5 тыс. мастеров и коллективов из разных регионов.
На фестивале также выступят артисты Пелагея, Надежда Бабкина, Владимир Пресняков, Ольга Кормухина, Бурито и другие.
«Хедлайнерами фестиваля 2018 г. станут хор Сретенского монастыря, Мужской хор Данилова монастыря, Кубанский казачий хор, Театр танца «Гжель», Пелагея, Надежда Бабкина и театр «Русская песня», Тина Кузнецова, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Бурито, Владимир Пресняков. Одновременно на главной сцене будут находиться и симфонический оркестр, и академический, и народный хоры, и рок-группы. Они все вместе составят удивительную музыкальную палитру, которая отражает современное хоровое пение в России», — сказал он.
VII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 18 августа 2018 г. в музее-заповеднике «Коломенское».
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