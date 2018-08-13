Коллектив ПНИ № 26 выступил на Фестивале «100 лет дорогою добра»

На днях завершился отборочный этап

фестиваля «100 лет дорогою добра». В итоговом концерте принял участие творческий коллектив из вешняковского психоневрологического интерната № 26. Вешняковцы представили песню «Только доброта» и заняли в итоге второе место.

Итоговый концерт отборочного этапа проходил в ГБУ ПНИ № 22, расположенном в районе Метрогородок на Лосиноостровской улице. Несмотря на неблизкую дорогу, интернатовцы сумели показать себя с отличной стороны и вернулись с прекрасным результатом.

Фестиваль «100 лет дорогою добра» был посвящён предстоящему Дню Города. Его участниками стали коллективы художественной самодеятельности организаций социального обслуживания из разных районов Москвы. По результатам окружного этапа вешняковские артисты были признаны одними из лучших.