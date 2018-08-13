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Для активных жителей трех районов Самарской области прошел праздничный концерт
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Для активных жителей трех районов Самарской области прошел праздничный концерт 

ТРК Губерния 1 час назад
В Новосемейкино прошел праздничный концерт, собравший жителей Отрадного, Красноярского и Елховского районов. На сцене чествовали тех, кто принимал активное участие в благоустройстве своей малой родины. Подробности — в нашем сюжете.
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