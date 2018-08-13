Для активных жителей трех районов Самарской области прошел праздничный концерт

В Новосемейкино прошел праздничный концерт, собравший жителей Отрадного, Красноярского и Елховского районов. На сцене чествовали тех, кто принимал активное участие в благоустройстве своей малой родины. Подробности — в нашем сюжете.