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Для активных жителей трех районов Самарской области прошел праздничный концерт
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Для активных жителей трех районов Самарской области прошел праздничный концерт
ТРК Губерния
1 час назад
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В Новосемейкино прошел праздничный концерт, собравший жителей Отрадного, Красноярского и Елховского районов. На сцене чествовали тех, кто принимал активное участие в благоустройстве своей малой родины. Подробности — в нашем сюжете.
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