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Калейдоскоп этнической музыки закрутится в Лианозовском парке
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Калейдоскоп этнической музыки закрутится в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 57 минут назад
Фото: Лианозово
Международный фестиваль музыки и танца «Друзья в Москве» пройдет 15 августа в Лианозовском парке. Как рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси, гости смогут познакомиться с культурными традициями разных стран и народов.
— Калейдоскоп этнической музыки объединит творческие коллективы из Индии, Ирана, Болгарии, Мексики и различных регионов России: Тюргэн Кам (Челябинск), Александр Ясень (Якутия), Иринджан Куулгазын (Калмыкия), фольклорная формация Nashenci (Болгария), танцевальный ансамбль Royal Folk Art Club Sangrur (Индия), ансамбль Rang Surbhi (Индия), клуб по продвижению фольклора Sukhmani (Индия), ансамбль «Кубэйэ» (Якутия), музыкальный дуэт Pejvak (Иран), — уточнила Светлана Мурси.
Всех желающих ждут у главной сцены парка по адресу ул. Угличская, д. 13. Фестиваль продлится с 12.00 до 17.00. Вход свободный. (ис)
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