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РЕН ТВ покажет последний концерт группы «Кино»
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РЕН ТВ покажет последний концерт группы «Кино» 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
15 августа исполняется 28 лет со дня смерти Виктора Цоя. В день памяти легенды русского рока РЕН ТВ покажет запись последнего концерта группы «Кино».
Последний концерт Виктор Цой дал менее чем за два месяца до своей трагической гибели. Выступление прошло в переполненных «Лужниках» — под грандиозный салют и горящий Олимпийский огонь. Зрители РЕН ТВ увидят, как Виктор Цой вышел к многотысячной толпе фанатов в последний раз…
Запись концерта обрела новую жизнь благодаря современной цифровой обработке изображения и звука, с помощью которой фанаты «Кино» смогут ощутить атмосферу того самого вечера в «Лужниках». За сорок пять минут группа «Кино» успела исполнить множество культовых композиций, включая песни «Звезда по имени Солнце», «Последний герой», «Закрой за мной дверь», «Пачка сигарет», «Перемен», «Камчатка», «Спокойная ночь», «Война» и «Группа крови».
А сразу после концерта РЕН ТВ покажет знаменитый фильм «Асса», в котором Виктор Цой играет самого себя.
Смотрите последний концерт группы «Кино» и фильм «Асса» — в среду, 15 августа, в 00:30 на РЕН ТВ.
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