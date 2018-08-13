Трубный глас: какие песни Сергея Шнурова поймут на сербском конкурсе духовиков

«ВМ» собрала пять песен группы «Ленинград», смысл которых будет понятен всему миру.

Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова сообщила, что в международном конкурсе трубачей в сербской Гуче примет участие музыкант Сергей Шнуров . «ВМ» собрала пять его песен, которые будут понятны не только сербам, но и всему миру.

«Кольщик»

Сюжет одной из последних песен Шнурова «Кольщик» прост и, к сожалению, найдет понимание в большинстве стран. Повествование ведется от лица девушки, страдающей от поведения своего сожителя. История несчастной любви кончается расставанием.

«Обезьяна и орел»

Песня и выпущенный на нее клип пародируют популярные ток-шоу, а также привлекают внимание слушателя к распространенной проблеме — недопониманию в семье. Учитывая, что статистика разводов в Сербии в последние несколько лет внушала экспертам тревогу, тема достаточно актуальна.

Песня к финалу ЧМ-2018

В год Чемпионата мира футбольная тема найдет отклик в сердце гражданина любой страны. Сербии это касается особенно: недавно ее президент Александр Вучич признался, что болел за Россию.

«Не Париж»

Песня о впечатлениях туриста от европейских цен на продукцию модных брендов для Сербии, пожалуй, еще более актуальна, чем для России: курс евро к сербскому динару в полтора раза выше, чем к рублю.

«Мэджик пипл»

А эта песня «Ленинграда» и вовсе универсальна: слова здесь только для проформы, главную роль играет динамичная музыка. Кстати, в числе задействованных музыкальных инструментов есть и трубы, так что в тематику фестиваля трубачей «Мэджик пипл» вписывается идеально.