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В Москве пройдёт премьера музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями»
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В Москве пройдёт премьера музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями» 

RT на русском 41 минуту назад
В Москве с 10 по 14 октября будет проходить премьера первого в России музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями».
Как сообщают «Дни.ру», режиссёром выступил Андрей Голубев.
«Задача, которую я поставил перед собой — это создать особую атмосферу и познакомить зрителя с новым жанром, которого у нас до сих пор не было», — заявил он.
По его словам, на сцене актёры работают с музыкантами, иллюзионистами, балетом и «призраками».
Ранее «Утро.ру» писало, что Московский международный фестиваль университетских и молодёжных театров и Всемирный конгресс Международной ассоциации университетских театров будут проходить с 20 по 24 августа.
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