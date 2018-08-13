В Москве пройдёт премьера музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями» 

В Москве с 10 по 14 октября будет проходить премьера первого в России музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями».
Как сообщают «Дни.ру», режиссёром выступил Андрей Голубев.
«Задача, которую я поставил перед собой — это создать особую атмосферу и познакомить зрителя с новым жанром, которого у нас до сих пор не было», — заявил он.
По его словам, на сцене актёры работают с музыкантами, иллюзионистами, балетом и «призраками».
Ранее «Утро.ру» писало, что Московский международный фестиваль университетских и молодёжных театров и Всемирный конгресс Международной ассоциации университетских театров будут проходить с 20 по 24 августа.