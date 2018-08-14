Как живет сын Виктора Цоя

Александр Цой долгое время отказывался от участия в проектах, связанных с именем его отца — знаменитого музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя . По словам молодого человека, сложно жить, когда тебя воспринимают как какую-то «достопримечательность». Однако с возрастом он изменил свою позицию и научился жить с этой частью своей биографии.

Александр вспоминает, что его очень долго воспринимали лишь как «сына того самого Цоя». И только годам к 25 он понял, что не просто сын знаменитого отца, а личность, имеющая право на отдельную жизнь, которая никого не касается.

Александру Викторовичу в августе исполнилось 33 года. Его знаменитый отец погиб в автомобильной аварии в 1990 году, когда мальчику было всего пять лет. Мать Александра, Марьяна, позже рассказывала, что в то роковое утро 15 августа Виктор думал взять с собой на рыбалку сына, но мальчик почему-то не захотел.

Марьяна сделала все возможное, чтобы оградить сына от прессы и многочисленных фанатов Виктора Цоя. Она умерла от рака в 2005 году. А перед смертью взяла с 20-летнего сына обещание — никогда не давать журналистам интервью.

В 15 лет Александр попросил у мамы денег на гитару. Марьяна пыталась его отговорить, но гены, видимо, взяли свое. От отца ему передались и способности к рисованию. Кроме того, Цой-младший изучал иностранные языки, работал художником-оформителем, занимался журналистикой, web-дизайном, программированием. Увлекшись музыкой, он выступал под другой фамилией. Так, в Петербурге в составе группы Para bellum он был известен как Александр Молчанов

Женился Александр в 2010 году. О его избраннице Елене Осокине практически ничего не известно. По признанию младшего Цоя, при знакомстве ей было совершенно неважно, чей он сын — что его и покорило.

Виктор Цой очень любил сына. Видеться часто им, к сожалению, не удавалось — музыкант пропадал на гастролях. Но даже когда его брак с Марьяной распался и в жизни Виктора появилась Наталья Разлогова, он старался уделять сыну как можно больше внимания. Летом на два месяца забирал мальчика к себе. Так же было и в 1990-м, ставшем последним годом его жизни.

Вдова Виктора отсудила у музыкантов «Кино» авторские права на песни группы. Владельцами стали сын и отец музыканта, а также одна из звукозаписывающих компаний. Александр заключил договор на использование фонограмм Цоя, однако в 2017-м его пришлось расторгать через суд из-за нарушений со стороны компании-посредника. Дошло до того, что ему запрещали использовать песни отца для исполняющего оркестровые версии этих композиций проекта «Симфоническое кино».

В прошлом году Александр представил сингл своего нового сольного проекта «Ронин» — песню «Шепот». А после выхода в свет мини-альбома слушатели отметили, что голоса сына и знаменитого отца очень похожи, пишет Teleprogramma.pro.