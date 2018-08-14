Во Владивостоке прошел концерт танцев в стиле кабуки 

Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган