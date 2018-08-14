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Во Владивостоке прошел концерт танцев в стиле кабуки
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Во Владивостоке прошел концерт танцев в стиле кабуки 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 13 августа /Синьхуа/ — Концерт танцев в стиле японского театра кабуки в исполнении именитых артистов и детской труппы состоялся на днях во Владивостоке. Фотографии Синьхуа/У Ган
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