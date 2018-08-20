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Новые события проекта «День омича» состоятся на этой неделе
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Новые события проекта «День омича» состоятся на этой неделе 

АиФ-Омск 45 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Горожан ждут новые события проекта «День омича». На этой неделе запланирована экскурсия на высокотехнологичное омское предприятие и субботник. Проект завершится 25 августа празднованием Дня омича в Омской крепости. Об этом пишут на портале мэрии.
21 августа запланирован День любознательного омича. Жителям города предлагают стать участниками экскурсии на высокотехнологичное омское предприятие ООО «Планета-Центр», которое входит в тройку крупнейших производителей полимерной продукции в России и является абсолютным лидером в Сибири. Омичи смогут не только получить массу интересной информации о предприятии, но и увидеть все этапы уникального производства. Записаться на экскурсию можно по телефону: 78-77-73.
23 августа объявляется День чисто-любивого омича. С 17.00 до 18.00 горожан приглашают к участию в субботнике на территории Омской крепости.
АиФ-Омск: последние новости
Недомашние выходные. Куда сходить омичам 18 и 19 августа Новый рок. Омская филармония проведёт заключительный летний open-air Дима Билан выступит перед омичами в день выборов
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