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Омичей массово штрафуют за въезд на территорию заказников
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Омичей массово штрафуют за въезд на территорию заказников 

Омск Здесь 17 минут назад
Фото: Омск Здесь
За проезд по охраняемым природным зонам варьируется от 3 до 4 тыс. рублей. Управление по охране животного мира в очередной раз напомнило омичам о важности соблюдения правил нахождения в заказниках региона. Сегодня в Омской области действует 20 особо охраняемых природных территорий, правила поведения на которых регламентируются соответствующими положениями.
Самым распространенным нарушением режима заказника омичами является проезд по нему вне дорог общего пользования — в течение года инспекторы управления по охране животного мира фиксируют не менее 10-15 таких случаев.
— Штраф за это нарушение составляет от 3 тыс. руб. до 4 тыс. рублей, — сообщили в региональном Минприроды. — Он может быть назначен на основании данных средств фото или видеофиксации.
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