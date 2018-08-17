Ещё
«Шебалинка» займется формированием музыкального вкуса у юных омичей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Шебалинка» займется формированием музыкального вкуса у юных омичей 

Омск Здесь 51 минуту назад
Фото: Омск Здесь
Прослушаться и поступить в музыкальную школу при училище могут дети в возрасте от 6,5 до 12 лет. Омское музыкальное училище им. Шебалина сообщило о наборе детей на новое отделение современной музыкальной культуры. Об этом информирвает пресс-служба регионального министерства культуры.
В этом году на курс примут детей, а в следующем собираются открывать группу для абитуриентов училища.
— Я считаю важным поддержать эту идею. Поскольку полюбившиеся многим омичам опен-эйры или «Любинский.Live» предполагают наличие соответствующего слоя музыкантов — молодых, амбициозных. У нас не так много музыкантов, и, конечно, их надо готовить. Нам очень важно, с одной стороны, следовать запросам молодых омичей, с другой — формировать у них хороший вкус и отношение к музыке, — рассказал Владимир Компанейщиков, вице-губернатор Омской области.
Также вице-губернатор отметил, что омская молодёжь тоже хочет следовать мировой культуре и играть, например, на электронной гитаре, но в музыкальном училище можно обучиться только игре на классическом инструменте.
— Мы понимаем, что вся современная музыка — электронная — и она требует соответствующей аудиоаппаратуры, помещения, микрофонов и умения со всем этим разобраться. Поскольку в «шебалинке» пока нет соответствующих возможностей, благодаря поддержке социально ответственного бизнеса на очень приемлемых условиях арендована шикарная студия на телеканале базе студии телеканала «Продвижение».
Омск Здесь: последние новости
"СимфоРокПарк" в Омске может стать последним Из омского Драмтеатра ушла одна из ведущих актрис В Омске детям будут раздавать игрушки и одежду
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым18
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой14
Как выглядят изнутри достопримечательности мира
Названа главная изюминка нового «Аватара»15
Вышел трейлер американского хоррора «Горные огни»
Видео
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение