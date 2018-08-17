«Шебалинка» займется формированием музыкального вкуса у юных омичей

Прослушаться и поступить в музыкальную школу при училище могут дети в возрасте от 6,5 до 12 лет. Омское музыкальное училище им. Шебалина сообщило о наборе детей на новое отделение современной музыкальной культуры. Об этом информирвает пресс-служба регионального министерства культуры

В этом году на курс примут детей, а в следующем собираются открывать группу для абитуриентов училища.

— Я считаю важным поддержать эту идею. Поскольку полюбившиеся многим омичам опен-эйры или «Любинский.Live» предполагают наличие соответствующего слоя музыкантов — молодых, амбициозных. У нас не так много музыкантов, и, конечно, их надо готовить. Нам очень важно, с одной стороны, следовать запросам молодых омичей, с другой — формировать у них хороший вкус и отношение к музыке, — рассказал Владимир Компанейщиков , вице-губернатор Омской области.

Также вице-губернатор отметил, что омская молодёжь тоже хочет следовать мировой культуре и играть, например, на электронной гитаре, но в музыкальном училище можно обучиться только игре на классическом инструменте.

— Мы понимаем, что вся современная музыка — электронная — и она требует соответствующей аудиоаппаратуры, помещения, микрофонов и умения со всем этим разобраться. Поскольку в «шебалинке» пока нет соответствующих возможностей, благодаря поддержке социально ответственного бизнеса на очень приемлемых условиях арендована шикарная студия на телеканале базе студии телеканала «Продвижение».