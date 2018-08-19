За сутки 25 омичей уличили в пьянстве за рулем

Накануне полицейские остановили 25 автолюбителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За минувшие сутки в дежурные части Управления МВД России по Омской области поступило 805 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 25 уголовных дел, 9 хищений зарегистрировано в городе.

Так, раскрыта кража из автомобиля ВАЗ-21074 аккумуляторной батареи на сумму в 2 600 рублей. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления омич.

— Похищенное изъято. Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В поселке Новоомский раскрыта кража велосипеда из подъезда жилого дома. Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей. По подозрению в краже задержан 34-летний ранее судимый местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Кроме этого, за сутки в регионе за управление транспортом в состоянии опьянения 25 водителей отстранены от управления автотранспортными средствами.

— На дорогах города и области зарегистрировано 49 ДТП, в результате которых один человек погиб, семь — травмированы, — уточнили в ведомстве.